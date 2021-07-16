В Подмосковье прививку от коронавируса сделали более 2,3 млн человек

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в регионе.

"Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона", - говорится в официальном telegram-аккаунте губернатора "Воробьев Live".

Глава регионе подчеркнул, что важная цель кампании - достижение коллективного иммунитета.