Пятигорск примет "Эолову арфу"

В мэрии Пятигорска сообщили о том, что город готовится принять III Международный театрально-музыкальный фестиваль "Эолова арфа", который соберет молодых вокалистов из регионов России и других стран.

"В жюри фестиваля будут работать ведущие мастера музыкального театра, музыковеды, театральные критики, педагоги, представители менеджмента в сфере культуры и искусства", - сказали в мэрии, уточнив, что фестиваль пройдет с 26 по 30 октября в Театре оперетты.

Кроме конкурсной программы в рамках фестиваля пройдут спектакли и концерты, мастер-классы ведущих педагогов по сценическому движению и речи, вокалу и хореографии.