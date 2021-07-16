Россия вытесняет США и Китай из Юго-Восточной Азии

Фраза президента России Владимира Путина о вакцине ”Спутник”, ”надежной, как автомат Калашникова”, имеет особое значение для Юго-Восточной Азии. Пока США и Китай борются за влияние в блоке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), Россия расширила свое присутствие в регионе с помощью вакцин и военной дипломатии. Eurasian Times отмечает, что 6 июля отношениям России и АСЕАН исполнилось 30 лет, ”партнерскому диалогу”- 25. По этому случаю министр иностранных дел России Сергей Лавров провел специальную встречу с коллегами из АСЕАН, а также посетил Индонезию и Лаос.

В марте АСЕАН и Россия подписали ”Комплексный план действий” от безопасности и умных городов до здравоохранения и управления стихийными бедствиями на период с 2021 по 2025 год. Недавний визит привлек внимание к России, поскольку блок АСЕАН, состоящий из 10 членов, занимает важное место во внешнеполитических приоритетах страны.

Связи России и АСЕАН

В XX веке СССР имел значительное влияние в регионе и вдохновил коммунистические движения в странах от Вьетнама до Камбоджи. В период холодной войны между китайскими коммунистами и Советским Союзом велась борьба за пять государств, входящих в АСЕАН. После вмешательства американцев в дела Вьетнама и китайско-советского раскола в 1960 году Москва сместила приоритеты в сторону Ближнего Востока и Афганистана. После распада СССР в 1991 году Россия оставалась в стороне по внутренним политическим и экономическим причинам, но возобновила свое взаимодействие с блоком АСЕАН, играя центральную роль в геополитическом сдвиге в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, который теперь называется Индо-Тихоокеанским.

С 2001 года многостороннее и двустороннее участие России в блоке АСЕАН было затруднено китайским ревизионизмом и резидентской политикой США. По мнению ряда экспертов, из 10 государств АСЕАН Камбоджа, Лаос, Мьянма и Таиланд стремятся быть ближе к Китаю, Индонезия и Сингапур более склонны к Западу, а Вьетнам, Малайзия и Филиппины часто колеблются между двумя полюсами. На фоне такого соперничества Россия выступает в качестве альтернативы для государств-членов азиатского блока.

Научный сотрудник по вопросам безопасности на море из Наньянского технологического университета в Сингапуре Коллин Кох полагает, что Россия будет играть важную роль в регионе: "Она по-прежнему является крупной державой и может стать потенциальным тяжеловесом для ряда стран Юго-Восточной Азии, которые не хотят выбирать между США и Китаем”.

Российская вакцинная дипломатия

Пандемия Covid-19 дала Москве возможность возобновить отношения с регионом, где китайцы и американцы соперничают из-за вакцин. Миллионы доз препарата, разработанного Институтом им. Н.Ф. Гамалеи, ”Спутник V” экспортировались в страны Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

”Спутник V” - одна из трех вакцин, которые предлагают уровень эффективности 90+ (91,6%), две другие вакцины - американские Pfizer (95%) и Moderna (94,1%).

В то время как китайская вакцина Sinopharm доминирует в Юго-Восточной Азии (разрешена в семи странах), российский препарат ”Спутник” одобрен в четырех странах АСЕАН - Лаосе, Мьянме, Филиппинах и Вьетнаме.

Получив первую партию российской вакцины в мае, Филиппины разместили дополнительный заказ на 170 тыс. доз, то есть общее количество увеличилось до 235 тыс. Страна ведет переговоры о закупке еще 20 млн доз.

В июне Малайзия подписала соглашение на закупку 6,4 млн доз вакцины ”Спутник V”, которая ожидает одобрения национального органа по контролю за оборотом лекарств.

На прошлой неделе российское информационное агентство ТАСС сообщило, что Москва намерена бесплатно доставить партию вакцины в Лаос в качестве гуманитарной помощи.

В соответствии с постановлением правительства, принятым 12 июля, Вьетнам также планирует закупить дополнительно 40 млн доз после первоначальной закупки 20 млн в этом году. Государственные СМИ пишут, что, возможно, с июля ”Спутник” будет производиться в стране: компания Vabiotech обеспечит 5 млн доз в месяц.

Тем временем Мьянма ведет переговоры о закупке 2 млн доз российской вакцины: власти крупнейшей страны Юго-Восточной Азии пытаются справиться с новой волной коронавируса. В первые шесть месяцев 2021 года в стране зарегистрировано 155 697 случаев заболевания COVID-91 и 3320 смертей, что является четвертым показателем по количеству в регионе.

Продажи российского оружия

Согласно данным, опубликованным Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (SIPRI), Россия была крупнейшим поставщиком оружия в Юго-Восточную Азию в период с 2000 по 2019 год, экспортировав продукцию на сумму $10,7 млрд по сравнению с $7,9 млрд у США и $2,6 млрд у Китая.

Среди десяти государств, входящих в блок, Вьетнам стал основным покупателем российских вооружений: на его долю пришелся 61% от общего объема продаж за последние два десятилетия.

Военная техника стоимостью $7,4 млрд включает подводные лодки, фрегаты, истребители, зенитно-ракетные комплексы и танки. По военному соглашению 2019 года Ханой купил 12 российских самолетов Як-130 за $350 млн.

Россия также помогает и Лаосу в военном отношении. Недавно, например, в стране был отремонтирован аэродром. В августе оба государства примут участие в военных учениях под названием ”Ларос”. Первые маневры подобного рода были проведены в 2019 году.

Продажи российского оружия в такие страны, как Малайзия, Филиппины и Индонезия, которые имеют тенденцию на сближение с Западом, остаются минимальными, новостей о новых сделках нет. С другой стороны, Мьянма становится важным рынком для России, особенно после недавнего переворота.

Россия в Мьянме

Как у Китая и Индии, реакция России на военный переворот 1 февраля была сдержанной и стратегической. Президент России Владимир Путин выразил озабоченность по поводу эскалации насилия, но одновременно Москва расширила продажу оружия и укрепила связи с Мьянмой.

Во время недавнего визита в Москву военного главнокомандующего Мьянмы старшего генерала Мина Ауна Хлайна, лидера Государственного административного совета (ГАС), страны обязались ”укреплять военные связи”. Председатель ГАС поблагодарил Россию за военную помощь, благодаря которой вооруженные силы Мьянмы стали одними из самых могущественных в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

The Irrawaddy, одно из ведущих изданий Мьянмы, сообщило, что основная цель визита заключалась в том, чтобы закупить еще оружия: делегация Мьянмы остановилась в городе Иркутск, где находится завод по производству истребителей-перехватчиков Су-30.

По данным SIPRI, Россия является третьим по величине поставщиком оружия в страну (15%) после Китая (48%) и Индии (16%). Часть военного экспорта включает реактивные истребители МиГ-29, учебно-тренировочные реактивные Як-130, вертолеты Ми-24 и Ми-35П, а также зенитно-ракетные комплексы ”Печора-2М”.

Ранее в этом году Россия экспортировала самоходный комплекс ПВО малого радиуса действия (SHORAD) ”Панцирь-С1” вместе с беспилотными летательными аппаратами ”Орлан-10Е”. Таким образом Мьянма стала первым международным заказчиком российских беспилотников.

Неизвестно, насколько успешной альтернативой может стать Россия для государств АСЕАН. Сингапурский Институт исследований Юго-Восточной Азии имени Юсофа бин Исхака в конце 2019 года задал более 1300 экспертам по всему блоку вопрос о том, какую ”третью сторону” они предпочитают в противостоянии американо-китайскому соперничеству. Россию эксперты поставили на третье место (6,1%) после Японии (38,2%) и ЕС (31,7%).