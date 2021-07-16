Сокровища Помпеи можно найти в Грузии

Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи" открывается завтра в археологическом музее Вани.

Благодаря представленным на экспозиции артефактам – керамике, предметам быта, украшениям, архитектурному декору, скульптуре и фрескам, можно познакомиться с повседневной жизнью древнего города, разрушенного извержением вулкана две тысячи лет назад.

Организаторы благодарят за содействие в формировании экспозиции посольство Италии и Национальный музей Грузии, а также компанию Glocal Project Consulting.

Уточняется, что данный проект продолжает выставочные инициативы, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии, передает Sputnik Грузия.