Сокровища Помпеи можно найти в Грузии
Выставка "Жизнь и смерть - великие Помпеи" открывается завтра в археологическом музее Вани.
Благодаря представленным на экспозиции артефактам – керамике, предметам быта, украшениям, архитектурному декору, скульптуре и фрескам, можно познакомиться с повседневной жизнью древнего города, разрушенного извержением вулкана две тысячи лет назад.
Организаторы благодарят за содействие в формировании экспозиции посольство Италии и Национальный музей Грузии, а также компанию Glocal Project Consulting.
Уточняется, что данный проект продолжает выставочные инициативы, которые проводились в последние годы при поддержке посольства Италии, передает Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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