Лавров заявил о стремительной деградации ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пленарном заседании международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", что ситуация в Афганистане стремительно деградирует.

"К сожалению, в последние дни мы стали свидетелями стремительной деградации ситуации в Афганистане. В свете спешного вывода контингентов США и НАТО резко возросла неопределенность развития военно-политической обстановки в этой стране и вокруг нее", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что афганский кризис обостряет террористическую угрозу и проблему нелегального оборота наркотиков, который достиг беспрецедентного уровня. "Очевидно, что в нынешних условиях существуют реальные риски перетока нестабильности в сопредельные государства" - цитирует министра ТАСС.

Лавров обратил внимание на то, что угроза такого сценария является серьезным препятствием на пути вовлечения Афганистана в региональное сотрудничество. "Исходим из того, что планы продвижения транспортно-логистических и энергетических проектов, связывающих Центральную и Южную Азию должны в полной мере учитывать ситуацию с безопасностью на земле", - поведал глава российского МИД.

По его словам, только при условии всеобъемлющего урегулирования внутриафганского конфликта можно рассчитывать на успешную реализацию экономических начинаний и инициатив с участием Кабула".

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. Предполагается, что воинский контингент США покинет Афганистан к 11 сентября. По состоянию на 13 июля вывод войск США из Афганистана завершен более чем на 95%.