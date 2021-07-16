Туристы признали Сочи городом с самой вкусной едой

Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru составил рейтинг городов, где можно вкусно поесть на отдыхе.

В основе рейтинга лежит опрос пользователей социальных сетей. Первое место туристы отдали городу Гагры в Абхазии - 23% голосов. Сочи занял второе место и стал российским курортом с самой вкусной едой - 21%. Треть место досталось Казани - 17%. В топ-5 также вошли Санкт-Петербург и Севастополь. Москва занимает только шестое место, еда там кажется вкусной 5% отдыхающих. Также среди городов с вкусной едой оказались Пятигорск, Ростов-на-Дону, Воронеж и Волгоград.