Главная » Новости

Спасен второй ребенок, пропавший в горах в Сочи

Спасен второй ребенок, пропавший в горах в Сочи

Спасатели обнаружили в Сочи второго школьника, который ушел в поход на гору Сахарную и пропал, проинформировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в настоящее время он транспортируется для оказания неотложной помощи.

Ранее сообщалось, что утром был найден первый ребенок, пропавший во время похода на гору Сахарную. "Он сообщил локацию своего друга – верховья реки Ушхо. Сейчас к травмированному туристу выдвинулись спасатели", - рассказали в экстренном ведомстве.

1780 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!