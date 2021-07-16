Жителя Телави обвинили сразу в трех преступлениях

По обвинению в семейном насилии, нанесению тяжкого вреда здоровью и краже задержали 21-летнего жителя Телавского района Грузии, сообщает пресс-служба МВД этой страны.

Было установлено, что подозреваемый применил насилие к 32-летней женщине, из-за чего у него случился конфликт с двумя братьями, которые заступились за гражданку. Во время потасовки обвиняемый нанес обоим братьям ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы.

Стоит отметить, что подозреваемый обвиняется в совершении нескольких краж из продуктовых магазинов Телави. Ему грозит до 13 лет лишения свободы.