В Казахстане рассказали о резком росте распространения коронавируса среди детей

В Казахстане растет заболеваемость коронавирусом COVID-19 среди детей. Об этом заявила глава ассоциации педиатров Нур-Султана, заведующая кафедрой детских болезней Медицинского университета Астана, доктор медицинских наук, врач-педиатр высшей категории Сагира Абдрахманова.

"Сегодня сложилась очень тревожная ситуация. В мире рост заболеваемости среди детей высокий, мы тоже не отстали от этого. Всего на сегодня зарегистрировано около 38 тыс детей", - поведала она в интервью "Sputnik Казахстан".

При этом Абдрахманова подчеркнула, что с начала 2021 года COVID-19 был выявлен у 31 572 детей. "Большое количество детей стали болеть именно в последний месяц", - сказала она, добавив, что около 50% детей болеют бессимптомно.

По мнению медика, основная причина резкого всплеска инфекции связана с тем, что дети ходят без масок, находятся в тесном контакте. Кроме того, новые штаммы имеют способность "обманывать и обходить" иммунную систему, и клетки иммунитета не могут своевременно обнаружить и бороться с инфекцией.

По данным Минздрава Казахстана, с начала пандемии коронавирус в стране выявили у 477 754 человек. За последние 24 часа зарегистрированы 5648 случаев заражения.