Германия примет участие в учениях НАТО на границе с Беларусью

Военные учения пройдут в Литве в районе Швенченский, который расположен на границе с Беларусью. В маневрах впервые примут участие ВС Германии.

Учения "Быстрый меч" состоятся на полигоне в Пабраде. Участвовать в них будет штаб Десятой бронированной дивизии вооруженных сил (ВС) Германии. Страна впервые принимает участие в штабных учениях НАТО на территории союзника.

О начале маневров будет объявлено в пятницу, они проводятся по инициативе командования дивизии, уточнили в Литве.

Цель учений - отработка планирования и командования объединенными операциями союзнических сил. Будут задействованы Двенадцатая танковая бригада Германии, 37-ая бригада бронепехоты, 23-я бригада горных пехотинцев, а также бригада мотопехоты Литвы Gelezinis Vilkas (Железный волк).

Учения должны были состояться зимой, но были перенесены на лето из-за пандемии.