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В Севастополе ужесточены правила заселения в гостиницы

В Севастополе ужесточены правила заселения в гостиницы

Начиная с сегодняшнего дня в Севастополе нельзя заселиться в отели без справки о наличии антител или кода о вакцинации от COVID. Уточняется, что  ПЦР-теста теперь недостаточно.

Это связано с распространением в регионе коронавирусной инфекции нового типа, за минувшие сутки в Крыму было зафиксировано 394 случаев заболевания.

Ранее сообщалось, что власти Крыма не исключают введения обязательной вакцинации для туристов. Об этом заявлял заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский, отмечая, что также рассматривается вариант регулярного ПЦР-тестирования.

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Вестник Кавказа

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