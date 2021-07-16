Азербайджан открыл новую воинскую часть в Агдамском районе (ВИДЕО)

На территории Аггдамского района сформирована новая воинская часть, сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"В целях организации боевого дежурства и службы войск на высоком уровне, а также обеспечения личного состава надлежащими бытовыми условиями на территории Агдамского района введена в эксплуатацию очередная воинская часть модульного типа, оснащенная современным оборудованием", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что служебные помещения в комплексе оснащены кондиционерами, мебелью, современными санузлами, постельными принадлежностями, кухонным оборудованием и генераторами.

В министерстве подчеркнули, что строительство новых воинских частей на освобожденных территориях продолжается в плановом порядке.