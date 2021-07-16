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Названы максимальные сроки промежутка между вакцинацией

Названы максимальные сроки промежутка между вакцинацией

Главный врач сети клиник "К+31" Борис Чурадзе заявил о том, что второй укол вакцины от коронавируса можно сдвинуть на несколько недель

Он пояснил, что, когда речь идет о каких-то проблемах со здоровьем, важно принимать это во внимание и отложить вакцинацию, передает радио Sputnik.

Он отметил, что рекомендуемый промежуток составляет от двух до трех недель, однако небольшая задержка не окажет влияния на формирование иммунитета. "В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета", - сказал медик.

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