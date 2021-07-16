Дельта-штамм в Грузии выявляют в 30% случаев

В Грузии за неделю циркуляция дельта-штамма из Индии возросла на 10% - до 30%, об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает Rustavi 2.

По его словам, дельта связан с ростом заболеваемости среди детей. Такого же мнения придерживается директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе - заражению индийским штаммом наиболее подвержены дети и молодежь.

"Индийский штамм многим отличается от остальных штаммов. Он является на 50% более заразным, чем британский штамм, который в свое время считался на 50% более заразным, чем стандартный китайский", – рассказал он.

Также медик сообщил, что дельта-штамм ведет к другой клинической картине - обоняние у пациентов не пропадает, основные симптомы - боль в горле, насморк, головная боль и жар.

"Родители, население должны быть очень внимательными. Индийский штамм вызывает гораздо тяжелое течение заболевания, более тяжелые последствиям. Я имею в виду повышенную смертность и необходимость госпитализации", – предупредил Церцвадзе.