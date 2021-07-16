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На юго-востоке Казахстана сошел сель

На юго-востоке Казахстана сошел сель

Со склона гор в Кербулакском районе Алматинской области Казахстана сошел сель. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

Инцидент произошел 14 июля с 16:00 до 17:00 часов в Коксуском сельском округе района.

В ДЧС отметили, что сель сошел из-за выпадения обильных осадков в виде дождя и града. "В связи с чем, произошли грязекаменные отложения на грунтовой дороге 500 метров, ведущей к кордону №1 Коксуского лесничества", - приводит сообщение департамента "Sputnik Казахстан".

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

 

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Вестник Кавказа

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