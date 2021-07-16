Северная Осетия получит новую программу развития

Врио главы РСО - Алания Сергей Меняйло и помощник президента России Максим Орешкин обсудили разработку индивидуальной комплексной программы развития региона. В числе приоритетных отраслей был назван туризм.

"У Северной Осетии большие возможности для развития туризма, ежегодно спрос на туристические услуги растет", - сказал Меняйло, отметив, что регион нуждается в разработке комплекса мер для выведения отрасли на новый уровень.

В этой связи стороны пришли к соглашению включить регион в реализацию федеральной целевой программы развития туризма.

Кроме того, обсуждалось строительство и реконструкция социально важных для республики объектов, также стороны затронули работу по реализации генплана Беслана, где до 2025 года планируют построить станцию скорой медицинской помощи, Мемориальный комплекс "Город Ангелов", художественную и музыкальную школу, станцию юных техников и натуралистов, провести реконструкцию стадиона "Пищевик", городской поликлиники, объектов творчества.