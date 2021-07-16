В России 799 человек умерли за сутки от коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что в России выявили еще 25,7 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 799 пациентов - это максимум с начала пандемии.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 25 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 951 (11,5%) без клинических проявлений», - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 5 382, в Московской области - 2 484, в Санкт-Петербурге - 1948. В Крыму 394 новых случаев заболевания, в Ставропольском крае - 245, в Краснодарском крае - 232, в Дагестане - 198, в Чечне - 112, в Кабардино-Балкарии - 71, в Ингушетии - 54, в Карачаево-Черкесии- 53, в Северной Осетии - 53, в Адыгее - 37.

Суточный прирост составил 0,44%, общее число инфицированных в России достигло 5 907 999 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 21 932 человека, за весь период - 5 300 908 человек.

Умерли за сутки 799 пациентов с коронавирусом, в Москве 105 человек, в Санкт-Петербурге - 101, в Иркутской области - 36. С начала пандемии в России жертвами коронавируса стали 146 868 человек.