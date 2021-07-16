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Женщина получила травму головы в аварии на Ставрополье

Женщина получила травму головы в аварии на Ставрополье

Один человек пострадал в результате автоаварии на пересечении улиц Саратовская и Гомельская в Ставрополе.

Как сообщили в краевом УГИБДД ГУ МВД России, водитель "ВАЗ-210540" не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем "Лада Гранта", после чего произошло столкновение.

В аварии пострадала пассажирка отечественного авто. По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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