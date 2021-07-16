Катастрофические дожди накрыли Европу. Чего ждать России?

В Европе с понедельника бушует непогода, основной удар стихии пришелся на Германию, там в результате наводнения после ливней погибли минимум 80 человек, пропали около 1,3 тыс человек. Также циклон прошелся по Бельгии, Франции, Нидерландам, Украине.

Стихия ударила по западу Германии, реки вышли из берегов, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - 50. Вероятно, число жертв окажется больше. Власти Рейнланд-Пфальц предполагают, что около 1,3 тыс человек пропали без вести.

Суперинтенсивные ливни обрушились также на Бельгию, где погибли, по официальным данным, уже 12 человек, без вести пропали пятеро. В этой стране наводнение оказалось сильнейшим за по меньшей мере последние 20 лет. На юге Бельгии затоплены десятки населенных пунктов, разрушения есть в городах Льеж и Намюр. Тысячи людей эвакуированы, нарушено энергоснабжение, парализовано железнодорожное сообщение.

Несколько дней ливни шли также в Нидерландах и Франции. Данных о погибших в этих странах нет. В Нидерландах власти призвали 10 тыс жителей города Маастрихт покинуть свои дома в связи с ожидаемым наводнением, река Маас грозит выйти из берегов.

Ливни и сильный ветер прошлись также по Украине, в результате случился сбой в электроснабжении 169 населенных пунктов. Во Львовской области без света оказались 79 населенных пунктов, в Закарпатской - 59, в Сумской - 31.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, пока что в прогнозах перемещение мощного европейского циклона в РФ не значится, скорее всего, катастрофические дожди дальше Украины не пойдут. "Эти ливни уже выпали в Европе, а у нас довольно скоро будут свои. Уже в понедельник мы ждем изменения погоды в европейской части России", - сообщила она.

Эксперт обратила внимание на связь между затяжным антициклоном над центральной частью России и европейскими ливнями. "Это звенья одной цепи. Атмосфера непрерывна, и в ней проходит волновой процесс: у нас сейчас гребень этой волны, а над Европой – ложбина, в которой глубокий циклон. Высокая температура в летний период обуславливает способность воздуха содержать большое количество воды, при большой неустойчивости это дает циклон. В итоге все ливни выпали на практически одной территории, поскольку наш антициклон блокировал продвижение циклона на восток, так что вся влага, которая генерировалась в этом циклоне, выпала в данном случае над Германией", - пояснила Марина Макарова.

Что касается ожидаемых в Москве дождей, то они не будут такими тяжелыми, как в Европе. "Это будут кратковременные дожди, местами сильные, с грозами, ветер до 15-20 м/с. Мы ждем прохождения холодного атмосферного фронта, то есть в зоне фронта будет отмечаться большой контраст температур: дневной прогрев может быть еще до +30 градусов, а затем понижение температуры. На следующие сутки прогнозируют +23-28 за счет просто дневного прогрева", - рассказала главный специалист Гидрометцентра России.