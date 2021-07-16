В Сочи от COVID-19 вакцинировались около 100 тыс человек

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил на своей странице в Instagram об активной вакцинации граждан.

"Ход прививочной кампании остается одной из важнейших тем в повестке Краснодарского края и всей страны. На сегодня в Сочи привиты 99 тыс. человек, что составляет чуть более 40% от общей численности населения, подлежащего вакцинации. Но нам необходимо преодолеть порог в 60%, чтобы создать антиковидный буфер безопасности", - написал он.

Глава города отметил, что в соответствии с постановлением главного санврача Кубани особое внимание уделено сотрудникам туристической сферы, транспорта, образования, общепита.

"Сегодня в Сочи работают 30 пунктов вакцинации, включая три мобильных. На заседании штаба от руководителей санаторно-курортных учреждений поступило предложение развернуть на их базе дополнительные пункты вакцинации", - подчеркнул мэр.

Копайгородский добавил, что во избежание очередей в прививочных пунктах будет увеличено число медперсонала или появятся дополнительные точки вакцинации.