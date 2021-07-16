США, Узбекистан, Афганистан и Пакистан создали площадку для афганских консультаций

США, Узбекистан, Афганистан и Пакистан создадут новую площадку консультаций для поддержания мирного процесса в Афганистане.

"Заявление гласит об объявлении четырехстороннего формата - США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан - для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования", - сообщил в пятницу официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

Решение о создании четырехсторонней дипломатической платформы было принято накануне. Она будет также способствовать расширению региональной взаимосвязанности, созданию транзитных маршрутов, развитию торговли.

"Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга», - отметил Кабулжанов.

Условия сотрудничества будут определены на встрече, которая состоится в ближайшие месяцы.