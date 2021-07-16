Спасатели нашли одного из подростков, пропавшего во время похода в горы на Кубани

Один из двух подростков, пропавших во время похода в горах в Сочи, обнаружен живым, проинформировали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО).

"Поступила информация о том, что обнаружен один из заблудившихся подростков - это 16-летний турист, приехавший в Сочи из Нижнего Новгорода", - сказали в ведомстве, отметив, что он эвакуирован с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда. Пострадавший был передан врачам скорой помощи.

Ранее сообщалось, что двое подростков в Сочи 13 июля ушли в однодневный поход в горах и не вернулись, напоминает РИА Новости.