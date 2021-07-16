Общественный транспорт Нур-Султана временно прекратит работу

В Нур-Султане в выходные дни приостановят движение общественного транспорта, согласно указу главного санитарного врача города, сообщает City Transportation Systems.

"В субботу и воскресенье 17-18 июля городские и пригородные маршруты не курсируют. Будут проводиться дезинфекционные работы", - сказано в сообщении.

В компании также напомнили о необходимости ношения масок и перчаток в общественном транспорте. Оплата проезда осуществляется только безналичным расчётом.