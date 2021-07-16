В Черном море испытали плавающий танк

В пресс-службе Ростеха сообщили об успешном проведении этапа испытаний легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1".

Сообщается, что "в рамках первого этапа морских испытаний машина показала высокие водоходные качества во время проверок в акватории Черного моря и продемонстрировала возможность транспортировки большими десантными кораблями".

Теперь танк должен продемонстрировать работу 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25, и эффективность ее применения в условиях штиля, а также при волнении моря до трех баллов, передает РИА Новости.