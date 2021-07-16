Береговая охрана Турции открыла огонь по охране Кипра

На северо-западе Кипра катер Турции открыл предупредительный огонь по судну береговой охраны острова. Инцидент произошел ранним утром в районе Тиллирия, сообщает Кипрское агентство новостей CNA.

"Серьезная провокация турецкой береговой охраны, открывшей огонь по катеру береговой охраны Республики Кипр, осуществлявшему регулярное патрулирование, произошла на рассвете в морском районе Като Пиргос Тиллирия", - информирует агентство.

Около 03.30 судно с тремя членами экипажа морской полиции и береговой охраны проводило регулярное патрулирование для борьбы с нелегальной иммиграцией из Турции, на расстоянии 11 морских миль от порта Като Пиргос был замечен катер турецкой береговой охраны. Турецкое судно преследовало кипрский катер, был открыт огонь для устрашения - четыре предупредительных выстрела.

В минобороны Кипра отмечают, что это непростой инцидент. "Дело расследуется, и оперативный центр национальной гвардии собирает информацию, чтобы компетентное министерство приняло меры", сообщил представитель минобороны Христос Пиерис.