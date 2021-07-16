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Водитель едва не погиб в ДТП в Грозном

Водитель едва не погиб в ДТП в Грозном

Один человек пострадал в результате автоаварии с участием "Лада Самара", информирует пресс-служба МВД по Чечне.

Стало известно, что авария произошла на ул. Хабаровская чеченской столицы, где местный житель, не справившись с рулевым управлением, допустил столкновение с опорой линии электропередач.

В результате водитель был госпитализирован в отделение травматологии городской клинической больницы. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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Вестник Кавказа

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