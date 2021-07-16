Казахстан опередил Россию по добыче криптовалюты

Казахстан поднялся на третью строчку в мировом майнинге криптовалют, обогнав Россию, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на исследование Кембриджского университета

При этом отмечается, что доля Китая, который является лидером на криптовалютном рынке, упала почти на 30%. В апреле текущего года на него пришлось менее половины мощности (около 46%), используемой для добычи валюты. В сентябре 2019 года доля страны была 75,5%. За этот же период Казахстан увеличил свою долю с 1,4 до 8,2%.

На втором месте расположились США (с 4,1 до 16,8%). Россия и Иран замыкают пятерку ведущих стран по добыче криптовалюты.

Стоит добавить, что в Казахстане имеется более 22 ГВт электроэнергии, большая часть которой поступает от угольных и газовых станций.