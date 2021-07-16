Главная » Новости

Ярмарка выходного дня приглашает в Ставрополь

Ярмарка выходного дня приглашает в Ставрополь

Завтра в Ставрополе начинает работу ярмарка выходного дня. Торговая площадка открывает в рамках акции "Покупай ставропольское!". Торговля будет проходить с 8 до 16 часов на проспекте Кулакова, 35, сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетителей ждут колбасные изделия и мясные деликатесы, сыр и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, мед и рыба.

В администрации Ставрополя отметили, что вся продукция производится фермерскими хозяйствами Ставропольского края. Места на ярмарке им предоставляют бесплатно.

2525 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!