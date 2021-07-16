Ярмарка выходного дня приглашает в Ставрополь

Завтра в Ставрополе начинает работу ярмарка выходного дня. Торговая площадка открывает в рамках акции "Покупай ставропольское!". Торговля будет проходить с 8 до 16 часов на проспекте Кулакова, 35, сообщили в пресс-службе администрации города.

Посетителей ждут колбасные изделия и мясные деликатесы, сыр и молочная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также овощи, фрукты, мед и рыба.

В администрации Ставрополя отметили, что вся продукция производится фермерскими хозяйствами Ставропольского края. Места на ярмарке им предоставляют бесплатно.