Воду до середины августа отключат в двух районах Алматы

Горячее водоснабжение будет временно отключено в Наурызбайском и Турксибском районах Алматы.

«Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время проведения ремонтных работ в котельных, запланированных в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, которые необходимы для минимизации рисков в процессах производства теплоэнергии в осенне-зимний период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам», - сообщают в ТОО «Алматинские тепловые сети».

Отключения ждут дома, расположенные в контурах улиц: Остроумова – Дегдар – Красногорская (с 19 по 23 июля); Райымбека – Ашимова – Абая – Карьерная (с 21 июля по 9 августа); Гете – Майлина – Заславского – Новосибирская, Лавренева – Дунентаева – Соболева – Зимняя, Суюнбая – Бекмаханова (с 21 июля по 17 августа); Собинова – Монтажная – Поддубного – Беринга (с 21 июля по 18 августа).