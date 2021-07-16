В Киргизии предотвратили готовящийся теракт

В Киргизии сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержан член одной из международных террористических организаций, он готовил в стране теракт.

"ГКНБ в рамках продолжающихся контртеррористических мероприятий нейтрализована деятельность гражданина Киргизии, прибывшего из зоны вооруженного конфликта с целью проведения террористического акта в республике", - сообщили в пятницу в пресс-центре ГКНБ, передает ТАСС.

Имя задержанного не озвучивают. Известно, что он "проходил террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях" на территории Афганистана.