Каспийск очистили от мусора после замечания Меликова

Врио главы Дагестана Сергей Меликов рассказал на совещании с руководителями ОИВ и МО республики по проблемным вопросам о поступивших жалобах от жителей Каспийска, которые недовольны несвоевременным вывозом мусора, сообщает пресс-служба Центра управления регионом

Отмечается, что в настоящее время проблема устранена сотрудниками МБУ "Зеленый город".

"Когда руководитель муниципального образования или городского округа начинает рассказывать, как у него все хорошо, а потом из социальных сетей или из обращений мы видим, что там все наоборот, необходимо эту информацию перепроверять. И средством, в том числе, для проверки объективности той или иной информации, которая поступает, является Центр управления регионом", – сказал Меликов.