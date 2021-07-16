Врач: алкоголь особенно опасен в жару

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предостерег от употребления алкогольных напитков в жаркую погоду.

"Употребление алкоголя на жарком открытом солнце может привести к серьезным осложнениям", - сказал он, отметив, что также не стоит в жару нагружать себя тяжелой, жирной, горячей пищей.

Врач пояснил, что алкоголь негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, потому что ведет к обезвоживанию и нарушениям терморегуляции, передает "Интерфакс".

Ранее диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха посоветовала в жаркую погоду пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты.