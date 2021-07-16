Pfizer доступен в трех городах Грузии

В Грузии началась вакцинация противокоронавирусным препаратом Pfizer.

Напомним, что в республику первая партия из 28 тыс доз вакцины поступила 14 июля, регистрация на нее была объявлена на следующий день.

Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе заявил, что дозы будут разделены на две части, чтобы через три недели, привитые первым компонентом, смогли сделать и второй, сообщает "Спутник-Грузия".

Отмечается, что вакцинации препаратом Pfizer подлежат лица старше 18 лет, однако, по слова Гамкрелидзе, планируется снизить ограничение по возрасту до 16 лет.

"Когда в страну поступит вторая партия Pfizer, вакцинироваться смогут и лица старше 16 лет", – сказал он.

Руководитель центра добавил, что вторая и третья партия препарата поступят в Грузию в течение июля. Всего республика получит более миллиона доз вакцины.