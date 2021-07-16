В Ставрополе реконструируют ЛЭП

Работы по реконструкции высоковольтных кабельных линий начались в центре Ставрополя, они охватят улицы Ломоносова, Дзержинского, Пушкина, а также – площадь Ленина, территорию драмтеатра и проспекты исторического центра города. Всего будет обновлено 25 км кабельных линий электропередачи.

Планируется, что работы будут завершены осенью, а еще семь километров заменят до конца года.

В мэрии Ставрополя предупредили, что в связи с ремонтными работами будут производиться плановые отключения электроэнергии на некоторых участках.

Уточняется, что необходимость ремонт обусловлена сильной изношенностью ЛЭП, большинство из которых были построены в 1958 году.