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Почетный консул Австрии появился в Узбекистане

Почетный консул Австрии появился в Узбекистане

В Ташкенте состоялась церемония официального открытия почетного консульства Австрии в Узбекистане, пишет информагентство "Дунё".

На торжественном мероприятии присутствовали посол Австрии в Узбекистане с резиденцией в Вене Алоис Краут, представители МИД Узбекистана, главы дипломатических миссий стран-членов ЕС, а также руководители австрийских компаний.

Почетным консулом Австрии в республике стал Ибрагим Мухамеджанов, управляющий партнер адвокатской фирмы "Мухамеджанов и партнеры". Он заявил, что открытие нового ведомства будет способствовать укреплению отношений между двумя государствами, развитию двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества Австрии и Узбекистана.

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Вестник Кавказа

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