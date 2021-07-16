Губернатор сообщил о ситуации с коронавирусом на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил актуальную статистику заболеваемости коронавирусом нового типа в регионе.

Так, за минувшие сутки диагноз "коронавирус нового типа" подтвердился у 245 пациентов, выздоровел 161 человек. Таким образом, в целом в крае болезнь победили уже 55 151 человек.

"К сожалению, есть и летальные исходы, связанные с COVID-19. Соболезную родным скончавшихся пациентов...", - говорится в публикации Владимирова.

В целом в регионе с начала пандемии коронавирусом заболел 60241 человек, 5515 человек выздоровели и 1780 – скончались.