Стоимость бананов в РФ обновила максимум

Взлет цен на бананы в российских магазинах был зафиксирован Росстатом. Отметается, что они достигли рекордных за пять лет значений, вернувшись на уровень 2016 года.

Как сообщили в ведомстве, рост цен на бананы начался в феврале 2020 года, а в апреле цены достигли пика - 89,3 рублей за 1 кг. В июне произошло снижение до 84,1 рублей, пишет РБК.

В то же время уточняется, что для лета, когда бананы традиционно дешевеют, "это самое высокое значение как минимум с 2013 года", говорится в публикации.