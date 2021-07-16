Главная » Новости

Стоимость бананов в РФ обновила максимум

Стоимость бананов в РФ обновила максимум

Взлет цен на бананы в российских магазинах был зафиксирован Росстатом. Отметается, что они  достигли рекордных за пять лет значений, вернувшись на уровень 2016 года.

Как сообщили в ведомстве, рост цен на бананы начался в феврале 2020 года, а в апреле цены достигли  пика - 89,3 рублей за 1 кг. В июне произошло снижение до 84,1 рублей, пишет РБК.

В то же время уточняется, что для лета, когда бананы традиционно дешевеют, "это самое высокое значение как минимум с 2013 года", говорится в публикации.

2765 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!