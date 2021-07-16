Киев обвинил Меркель в предательстве интересов Украины

Канцлер Германии Ангела Меркель "сдала интересы" Украины в российскую пользу, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он отметил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными, потому что Меркель "семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России".

Далее он выразил мнение, что украинскому лидеру не удалось найти общего языка с Меркель поцелому ряду вопросов, включая достройку газопровода "Северный поток-2" и выполнение "формулы Штайнмайера", передает РИА Новости.