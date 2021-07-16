Россияне задумались о четырехдневной рабочей неделе

Более половины (58%) россиян сообщили о необходимости введения четырехдневной рабочей недели, следует из результатов опроса, проведенного сервисом "Работа.ру".

Так, среди тех, кто поддержал сокращение рабочей недели, 64% полагают, что это позитивно скажется на производительности труда, 29% опрошенных считают, что это не скажется на эффективности работы.

Кроме того, 7 из 10 респондентов уверены, что временное уменьшение рабочих дней окажет позитивное влияние на работоспособности команды, передает РИА Новости. В Минтруда заявили, что готовы не исключают рассмотрения такой идеи.