В МЧС прокомментировали пожар на мусорном полигоне в Крыму

Открытого огня на мусорном полигоне в Сакском районе Крыма нет, сообщили в региональном ГУ МЧС, уточнив, что тление продолжается.

В ведомстве отметили, что угроза распространения огня отсутствует. "Угрозы распространения сейчас нет, наблюдается небольшое задымление, [дым идет] в сторону поля", - сказали МЧС РФ, добавив, что в село Суворовское, где находится мусорный полигон, от экстренных служб привлечены 11 единиц техники и 17 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на мусорном полигоне МУП "Экоград" произошло возгорание, предварительная причина – поджог. По словам главы администрации Евпатории Романа Тихончука, ситуация осложняется жаркой погодой.