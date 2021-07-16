Российский университет ввел обязательную вакцинацию для студентов

Вакцинация от коронавирусной инфекции была введена в Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ), говорится в сообщении, опубликованном на сайте образовательного учреждения.

Уточняется, что сертификаты будут требовать при заселении в общежития.

"При заселении в общежития АГМУ необходимо представить сертификат о вакцинации от COVID-19", -указано в сообщении.

В то же время в других крупных вузах региона пока такие меры не введены, передает ТАСС, уточняя, что в Алтайском государственном университете требование об обязательной вакцинации применительно к студентам вводить не планируют