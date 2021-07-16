Врач рассказала о том, сколько нужно пить воды в жару

Диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха сообщила о том, что в жаркую погоду следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты.

По ее словам, питьевую воду следует употреблять по 1–2 глотка по возможности каждые 10–15 минут, в нее можно добавить немного цитрусовых и мяты. "Зеленый чай (2–4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины – мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения", - приводят слова собеседницы РИА Новости.

Также рекомендуется употребление в пищу овощей, зелени и фруктов.