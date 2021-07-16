Казахстан поставил новый антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки в Казахстане было выявлено 5 648 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом информирует республиканский Оперштаб по недопущению распространения инфекции.

В Нурсултане Нур-Султан было выявлено 1549 случаев, в Алматы – 885, в Шымкенте – 421. В Акмолинской области – 175, в Актюбинской области – 215, в Алматинской области – 188, в Атырауской области – 329, в ВКО – 63, в Жамбылской области – 77, в ЗКО – 259, в Карагандинской области – 746, в Костанайской области – 116, в Кызылординской области – 110, в Мангистауской области – 208, в Павлодарской области – 178, в СКО – 95, в Туркестанской области – 34.

Уточняется, что общее число заболевших в республике людей с начала пандемии составляет 477 754, передает Sputnik Казахстан.