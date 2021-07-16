Выставка старинной периодики откроется в Волгограде

Волгоградский областной краеведческий музей представит выставку старинной периодики "Срочно в номер", сообщает "Волгоградская правда".

Экспозиция откроется 16 июля и будет включать в себя редкие экземпляры журналов и газет, которые читали жители дореволюционного Царицына. Отмечается, что с конца XIX века до 1917 года в городе выпускали около 20 разных газет и несколько журналов.

В пресс-службе музея отметили, что многие экспонаты будут выставляться впервые. Среди них, например, окажется ежемесячный литературный журнал "Русское богатство" 1898 года и журнал "Известия императорского русского географического общества" 1915 года.

Посетители также смогут ознакомиться с журналами "Серый волк", "Дятел", "Сатирикон" и "Спрут". Помимо этого, в музее представят газету 1911 года "Царицынский трезвенник".

Стоит добавить, что экспонаты будут доступны до 20 августа.