Оленеводческая ферма приглашает посетителей на Ставрополье

К концу июля в селе Крымгиреевское Ставропольского края открывается оленеводческая ферма, где туристы смогут увидеть пятнистых и благородных оленей, маралов, ланей и их детенышей не только в вольерах, но и в естественной среде. Об этом рассказал управляющий фермой Deer Farm Денис Слынько.

По его словам, первых гостей на ферме ждут уже через пару недель. "В перспективе мы хотим создать на ферме полноценный туристический комплекс для жителей и гостей края", - поделился планами он.

Кроме того, в перспективе планируется запуск велосипедного, конного и пешего маршрутов в окрестностях горы Брык, строительство 10 подземных стилизованных домиков хоббитов, spa-центра с программами пантолечения