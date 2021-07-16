СКФУ поддержит лучших первокурсников многотысячными стипендиями

Северо-Кавказский федеральный университет, расположенный в Ставрополе, будет выплачивать повышенную стипендию в первом семестре первокурсникам, которые поступили с лучшими результатами ЕГЭ или выигрывали в школьных олимпиадах. Такое сообщение опубликовано в Telegram-канале вуза.

"Получить высокую стипендию за обучение в первом семестре 2021-2022 учебного года есть возможность у следующих первокурсников: победители и призеры всероссийских олимпиад школьников и олимпиад РСОШ, поступившие в университет на программы бакалавриата и специалитета без вступительных экзаменов (размер стипендии - 300 тыс рублей, то есть 60 тыс рублей в месяц)", - пояснили в университете.

Победителям и призерам этих же олимпиад, поступившим в СКФУ по общему конкурсу, за семестр выдадут 100 тыс рублей.

На повышенную стипендию смогут претендовать и стобалльники ЕГЭ: они получат 100 тыс рублей за семестр за один экзамен и 200 тыс рублей - за два.

Продолжится также поддержка первокурсников, которые набрали при поступлении 250 и более конкурсных баллов: они получат за семестр 60 тыс рублей.