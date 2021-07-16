Бесплатная иппотерапия для особенных детей организована на Ставрополье

Михайло-Архангельское подворье в Шпаковском районе Ставрополья организовало бесплатные занятия иппотерапией для детей с диагнозом "синдром Дауна", сообщает телеканал "Ставрополье".

Отмечается, что животные содержатся при православном храме и обучены для катания детей и взрослых. Кроме того, на территории подворья также содержится разный домашний скот, в том числе козы, свиньи и куры, с которыми могут контактировать все желающие.

Своеобразный контактный зоопарк работает бесплатно, однако гостям рекомендуется запастись угощением для животных.