Тбилиси примет традиционный фестиваль сыра в июле

Ежегодный фестиваль грузинского сыра пройдет в парке Мтацминда в Тбилиси 25 июля, такое сообщение распространили организаторы.

Мероприятие состоится на главной площади парка. Все желающие смогут попробовать различные сорта сыра, изготовленного опытными производителями и компаниями, под приятную музыку, передает "Sputnik Грузия".

В программу фестиваля также войдет множество различных перформансов, дегустации и выставка-продажа.

Напомним, ученые выяснили, что история сыроварения в Грузии насчитывает 8 тыс лет.