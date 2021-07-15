Что случится с Землей, если Луна исчезнет

Луна находится в постоянном движении. Каждый год она отдаляется от Земли на 3,8 см. При этом вращение нашей планеты замедляется. Сразу ли мы заметим, если однажды ночью Луна просто исчезнет, задается вопросом Business Insider. Полная Луна в среднем в 14 тыс. раз ярче, чем следующий по яркости объект ночного неба - Венера. Так что без нее каждая ночь будет такой же темной, как в новолуние.

Созерцание звезд станет поистине захватывающим. Но уже на следующее утро мы осознаем, насколько важна Луна для жизни на Земле.

Прежде всего, Луна оказывает наибольшее влияние на приливы и отливы на поверхности нашей планеты. Без Луны приливы и отливы сократятся примерно на 75%. В опасности окажется жизнь многих видов крабов, мидий и морских улиток, обитающих в приливных зонах, что нарушит рацион более крупных животных, зависящих от них, угрожая при этом целым прибрежным экосистемам. В течение нескольких десятилетий количество видов на море и суше значительно сократится.

Один из крупнейших процессов размножения в мире происходит на Большом Барьерном рифе. Каждый ноябрь, в дни после полнолуния, колонии кораллов на рифе, охватывающем территорию, превышающую по площади штат Нью-Мексико, выпускают миллионы яйцеклеток и мешочков со сперматозоидами с интервалом в несколько минут. Ученые уверены, что полнолуние играет важную роль в этом процессе, но какую именно, остается загадкой.

Красные крабы, например, также используют лунные сигналы для воспроизводства. Проживающие большую часть своей жизни в горах, миллионы взрослых крабов мигрируют на берег. А потом, только в последнюю четверть луны, самки откладывают яйца в море.

Без Луны изменится погода. Приливы и отливы способствуют смешиванию холодных арктических течений с более теплыми тропическими. Это уравновешивает температуры и стабилизирует климат во всем мире. Без Луны прогнозы погоды были бы практически невозможны. Средняя разница между самыми жаркими и самыми холодными регионами на Земле может возрасти до опасного для жизни значения.

Но ничто из этого не сравнится с самым большим изменением, которое произойдет в последующие тысячелетия. Сейчас наклон Земли относительно своей оси составляет 23,5 градуса в основном из-за гравитации Луны. Если Луна исчезнет, наклон Земли будет колебаться между 10 и 45 градусами.

По оценкам некоторых экспертов, Юпитер может помочь удержать наклон Земли от полного выхода из-под контроля. Но даже наклон всего на 10 градусов может нанести ущерб климату и сезонности.

В прошлом наклон Земли изменялся примерно на 1-2 градуса, что, по мнению ученых, могло стать причиной начала ледниковых периодов. Трудно понять, что будет, если наклон изменится на 10 или 45 градусов, но, вероятно, ничего хорошего для большей части живых организмов на нашей планете.

Луна не просто необходима для жизни на Земле сегодня. Эксперты считают, что она могла сыграть ключевую роль в формировании жизни более 3,5 миллиардов лет назад. Оказывается, Луна не просто светлое пятно в ночном небе. Ее существование имеет решающее значение для обеспечения хрупкого баланса, благодаря которому возможно наше существование.