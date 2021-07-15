Емельяненко рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не готов продолжить спортивную карьеру

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, почему бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не возвращается в октагон.

"Точно знаю, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению. Он набрал очень много лишнего веса, ему будет тяжело приходить в форму", - сказал Емельяненко.

Он подчеркнул, что Хабибу, как и Конору Макгрегору, нет смысла возвращаться на ринг. "Хабиб - молодец, он очень много выиграл, немало сделал для российского и мирового ММА. Нурмагомедов заслуживает все свои награды», - цитирует спортсмена "ВсеПроСпорт.ру".

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.