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Емельяненко рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не готов продолжить спортивную карьеру

Емельяненко рассказал, почему Хабиб Нурмагомедов не готов продолжить спортивную карьеру

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко предположил, почему бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов не возвращается в октагон.

"Точно знаю, что Нурмагомедов сейчас вообще не готов к возвращению. Он набрал очень много лишнего веса, ему будет тяжело приходить в форму", - сказал Емельяненко.

Он подчеркнул, что Хабибу, как и Конору Макгрегору, нет смысла возвращаться на ринг. "Хабиб - молодец, он очень много выиграл, немало сделал для российского и мирового ММА. Нурмагомедов заслуживает все свои награды», - цитирует спортсмена "ВсеПроСпорт.ру".

Напомним, 24 октября 2020 года на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Джастина Гэтжи удушающим приемом во втором раунде. После боя Хабиб объявил, что завершает карьеру бойца. На профессиональном уровне он одержал 29 побед в 29 поединках. В конце марта президент UFC Дана Уайт подтвердил, что Хабиб Нурмагомедов официально завершил спортивную карьеру.

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